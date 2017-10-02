10 вопросов, на которые нужно ответить до брака

Вступая в брак, многие недооценивают всю серьезность данного шага, отсюда ‒ катастрофическая статистика по разводам. Супружество перестало быть священным таинством, навсегда связывающим двух людей. Но именно семья остается лучшим и единственным институтом, способным создать идеальные условия для рождения, воспитания, комфортного проживания и полноценного развития человека.
Здоровые отношения позитивно влияют на обоих супругов и их детей. В браке люди живут дольше и счастливее, а их дети чаще обзаводятся собственными семьями, чем дети из неполных семей. Чтобы свадьба не стала единственным счастливым днем совместной жизни, проясните ряд важных вопросов еще до нее.
1. Знаете ли вы, кто он на самом деле? Парадоксально, но влюбленные часто не хотят замечать обмана. Они охотно верят, что жених – успешный бизнесмен, а не альфонс; что его бывшая жена – стерва, а ребенок вообще не его; что он пальцем не трогал бывшую девушку, а она сама упала и набила синяки. Проверьте, тот ли он человек, за которого себя выдает. Ведь за брак с альфонсом, садистом или преступником вы можете заплатить слишком высокую цену.
2. Любовь пройдет, а дальше? Любовь в том формате, в каком она возникает между двумя людьми, не длится вечно. Со временем ее замещают привязанность, ощущение комфорта и безопасности рядом с избранником. Любовь становится более платонической либо исчезает вовсе. Здесь вы оба должны подумать, готовы ли вы заботиться друг о друге до конца, поддерживать, уважать и понимать. Представляете ли вы себя вместе через 15, 30, 50 лет?
3. Неприродный магнетизм
Вас тянет друг к другу – прекрасно. Спросите себя и его: почему? Часто совершенно разных людей притягивают противоположности. Пассивный и активный, рассудительный и импульсивный, педантичный и небрежный. Такой контраст хорош между двумя друзьями или внутри рабочей группы, но уживаются столь разные люди редко. Если один следит за чистотой и порядком, а другой все пачкает и разбрасывает, конфликта не избежать.
Сюда же относятся сфера интересов и способы проведения досуга. Конечно, личное время и личное пространство должны быть у всех. Едва ли муж захочет вязать носки, поглядывая мыльную оперу, а жена – перебирать в гараже старый лодочный мотор. Но если у вас нет ничего общего, вместе вам будет скучно.
4. Жизнь и карьера
Обсудить вопросы карьерного роста обоих тоже нужно. Здесь ваши интересы должны полностью совпадать, иначе вам придется выбирать между семьей и работой.
5. Саморазвитие
Узнайте, совпадают ли ваши точки зрения относительно духовного, профессионального, интеллектуального и карьерного роста. Как он относится к дальнейшему образованию, повышению по службе, курсам, которые вы посещаете ради удовольствия? Как вы относитесь к его диссертации или, наоборот, любви к физическому труду? Если один стремится к Нобелевской премии, а другой счастлив на должности сантехника, то краха не избежать.
6. «Давай детей заведем». – «Зачем? У нас собака есть!»
Дети далеко не всегда способствуют прочному союзу. Некоторые люди вообще не желают становиться родителями, другие хотят, но не могут, третьи хотят и могут. Вопрос о детях нужно решать с порога, чтобы избежать горького разочарования в будущем.
7. «Мне и здесь хорошо»
Вопрос выбора места жительства нужно согласовывать предварительно. Где жить – взять кредит или снимать квартиру, а может, удобнее остаться с родителями, пока малыши не подрастут, или родителям требуется постоянный уход и раздельное проживание нецелесообразно? Если один получит перевод в другой город, как это скажется на семье?
8. Родня своя и чужая
Решаясь вступить в брак, обратите внимание на отношение его родственников к вам и ваше – к ним. Если они категорически вас не принимают, а жених прислушивается к ним, подумайте, стоит ли предпринимать попытки создать семью с этим человеком. Скорее всего, они постараются разрушить ваш брак. Также понаблюдайте, как взаимодействуют родители жениха с ним и между собой.
9. Назло мужу сяду в лужу
Брак – долгая дорога. На ней есть ямы и кочки, камешки и выбоины, повороты и обрывы, спуски и подъемы. Если супруги умеют находить компромисс, прощать, поддерживать друг друга в трудную минуту, уважать и заботиться друг о друге, они преодолеют все. Подумайте, способны ли вы совместно создать слаженную команду под названием «семья», где все вопросы решаются в диалоге, оперативно и спокойно, проблемы делятся пополам, а взаимная забота и понимание становятся нормой повседневной жизни.
10. «Либо я, либо друзья!»
Казалось бы, что плохого в друзьях? Ничего, пока они не мешают семейной жизни. Если человек привык проводить с друзьями ночи напролет и обсуждать с ними буквально все, это будет раздражать другого. Будущие супруги должны совместно установить рамки дозволенного и неукоснительно их соблюдать.
Отдавайтесь прекрасному чувству любви, но следуйте голосу разума!