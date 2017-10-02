10 вопросов, на которые нужно ответить до брака

Что указывает на вашу несовместимость? Какие вещи нужно подмечать изначально? Вместе с бизнесвумен Алиной Рейзельман мы рассказываем, на что стоит обратить внимание, чтобы не выйти замуж не за того мужчину.

Вступая в брак, многие недооценивают всю серьезность данного шага, отсюда ‒ катастрофическая статистика по разводам. Супружество перестало быть священным таинством, навсегда связывающим двух людей. Но именно семья остается лучшим и единственным институтом, способным создать идеальные условия для рождения, воспитания, комфортного проживания и полноценного развития человека. Здоровые отношения позитивно влияют на обоих супругов и их детей. В браке люди живут дольше и счастливее, а их дети чаще обзаводятся собственными семьями, чем дети из неполных семей. Чтобы свадьба не стала единственным счастливым днем совместной жизни, проясните ряд важных вопросов еще до нее.

Фото: Getty Images

1. Знаете ли вы, кто он на самом деле? Парадоксально, но влюбленные часто не хотят замечать обмана. Они охотно верят, что жених – успешный бизнесмен, а не альфонс; что его бывшая жена – стерва, а ребенок вообще не его; что он пальцем не трогал бывшую девушку, а она сама упала и набила синяки. Проверьте, тот ли он человек, за которого себя выдает. Ведь за брак с альфонсом, садистом или преступником вы можете заплатить слишком высокую цену. 2. Любовь пройдет, а дальше? Любовь в том формате, в каком она возникает между двумя людьми, не длится вечно. Со временем ее замещают привязанность, ощущение комфорта и безопасности рядом с избранником. Любовь становится более платонической либо исчезает вовсе. Здесь вы оба должны подумать, готовы ли вы заботиться друг о друге до конца, поддерживать, уважать и понимать. Представляете ли вы себя вместе через 15, 30, 50 лет?

Фото: Getty Images

3. Неприродный магнетизм Вас тянет друг к другу – прекрасно. Спросите себя и его: почему? Часто совершенно разных людей притягивают противоположности. Пассивный и активный, рассудительный и импульсивный, педантичный и небрежный. Такой контраст хорош между двумя друзьями или внутри рабочей группы, но уживаются столь разные люди редко. Если один следит за чистотой и порядком, а другой все пачкает и разбрасывает, конфликта не избежать. Сюда же относятся сфера интересов и способы проведения досуга. Конечно, личное время и личное пространство должны быть у всех. Едва ли муж захочет вязать носки, поглядывая мыльную оперу, а жена – перебирать в гараже старый лодочный мотор. Но если у вас нет ничего общего, вместе вам будет скучно. 4. Жизнь и карьера Обсудить вопросы карьерного роста обоих тоже нужно. Здесь ваши интересы должны полностью совпадать, иначе вам придется выбирать между семьей и работой. 5. Саморазвитие Узнайте, совпадают ли ваши точки зрения относительно духовного, профессионального, интеллектуального и карьерного роста. Как он относится к дальнейшему образованию, повышению по службе, курсам, которые вы посещаете ради удовольствия? Как вы относитесь к его диссертации или, наоборот, любви к физическому труду? Если один стремится к Нобелевской премии, а другой счастлив на должности сантехника, то краха не избежать. 6. «Давай детей заведем». – «Зачем? У нас собака есть!» Дети далеко не всегда способствуют прочному союзу. Некоторые люди вообще не желают становиться родителями, другие хотят, но не могут, третьи хотят и могут. Вопрос о детях нужно решать с порога, чтобы избежать горького разочарования в будущем.

Фото: Getty Images

7. «Мне и здесь хорошо» Вопрос выбора места жительства нужно согласовывать предварительно. Где жить – взять кредит или снимать квартиру, а может, удобнее остаться с родителями, пока малыши не подрастут, или родителям требуется постоянный уход и раздельное проживание нецелесообразно? Если один получит перевод в другой город, как это скажется на семье? 8. Родня своя и чужая Решаясь вступить в брак, обратите внимание на отношение его родственников к вам и ваше – к ним. Если они категорически вас не принимают, а жених прислушивается к ним, подумайте, стоит ли предпринимать попытки создать семью с этим человеком. Скорее всего, они постараются разрушить ваш брак. Также понаблюдайте, как взаимодействуют родители жениха с ним и между собой. 9. Назло мужу сяду в лужу Брак – долгая дорога. На ней есть ямы и кочки, камешки и выбоины, повороты и обрывы, спуски и подъемы. Если супруги умеют находить компромисс, прощать, поддерживать друг друга в трудную минуту, уважать и заботиться друг о друге, они преодолеют все. Подумайте, способны ли вы совместно создать слаженную команду под названием «семья», где все вопросы решаются в диалоге, оперативно и спокойно, проблемы делятся пополам, а взаимная забота и понимание становятся нормой повседневной жизни. 10. «Либо я, либо друзья!» Казалось бы, что плохого в друзьях? Ничего, пока они не мешают семейной жизни. Если человек привык проводить с друзьями ночи напролет и обсуждать с ними буквально все, это будет раздражать другого. Будущие супруги должны совместно установить рамки дозволенного и неукоснительно их соблюдать. Отдавайтесь прекрасному чувству любви, но следуйте голосу разума!

Фото: Getty Images

Хочу и могу: собираем косметичку за 5 тысяч круче, чем у визажиста Подробнее